Eishockey-WM kompakt : Finnland verliert Prestigeduell gegen Schweden – Italien verpasst ersten Sieg

Finnlands Valtteri Filppula (l.) im Zweikampf mit Schwedens Joel Kellman. Foto: AP/Heikki Saukkomaa

Helsinki/Tampere In der deutschen Gruppe A hat Italien eine Überraschung knapp verpasst. Bis kurz vor Schluss stand es 1:0, ehe Frankreich ausglich und in der Overtime das Spiel drehte. Am Abend musste derweil Gastgeber Finnland eine bittere Niederlage gegen Schweden hinnehmen.

Gastgeber Finnland hat bei der Eishockey-WM das Prestigeduell gegen Schweden verloren und den Sprung an die Tabellenspitze der Gruppe B verpasst. Der Olympiasieger unterlag dem Erzrivalen in Tampere mit 2:3 (0:1, 2:0, 0:1, 0:0, 0:1) nach Penaltyschießen, die Schweden sind mit jetzt 11 Punkten weiter Erster vor den Finnen (10).

Die Schweiz tat sich einen Tag nach dem mühevollen Sieg gegen Außenseiter Kasachstan (3:2) auch im Duell mit der Slowakei schwer. Die Eidgenossen gewannen 5:3 (1:1, 2:1, 2:1) und eroberten vorerst in der deutschen Gruppe A Platz eins. Die Schweizer (12 Punkte) führen vor Rekord-Weltmeister Kanada (9) sowie Dänemark und Deutschland (6), die am Donnerstag (15.20 Uhr/Sport1 und MagentaSport) aufeinandertreffen.

Österreich kassierte nach der Überraschung gegen Tschechien (2:1 n.P.) beim 3:5 (1:1, 1:1, 1:2) gegen Norwegen einen Rückschlag. Frankreich schlug Italien mit 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 1:0) nach Verlängerung.

Schweden ging durch Adam Larsson in Führung (12.), Mikko Lehtonen (24.) und Sami Vatanen (26.) drehten das Spiel, ehe Joel Kellman für die Tre Kronor ausglich (47.) und für die Verlängerung sorgte. Emil Bemström traf als einziger Schütze im Penaltyschießen.

(lonn/SID)