Meerbusch „Wie die Gurke an den Weihnachtsbaum kam“

In zwei Ecken stehen kleine Tannenbäume, der eine ein Schlemmerbaum mit Essbarem, der andere behangen im Glanzbildern, wie man sie früher liebte. Nur noch eine einzige Fabrik in Coesfeld stelle sie her, sagt die Kuratorin. Wir kommen an der Puppenstube aus Berzdorfs Besitz vorbei. Auf den ersten Blick eine heimelige Idylle, auf den zweiten Befremdlichkeit. Die leuchtend roten Kugeln am Weihnachtsbaum sind mit grellen Hakenkreuzen verziert. Hitler hasste die christliche Ethik und deutete sie in seinem Sinne um, auch vor uralten Liedern machte er nicht Halt. Jul-Kränze ersetzten bei den Nazis den Tannenbaum, Jul-Leuchter, die KZ-Häftlinge im Akkord herstellen mussten, spendeten Licht.