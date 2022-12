Bauprojekt in Meerbusch Stadt wird nicht gegen den Konverter klagen

Den juristischen Weg einschlagen will hingegen Heinrich Peter Weyen von der FDP-Fraktion. „Es hat Jahre gedauert, bis unser Einspruch übergangen wurde – also ist an unseren Argumenten etwas dran. Ich würde das Geld für das Eilverfahren noch in die Hand nehmen.“ Dem pflichtet auch sein Parteifreund Michael Bertholdt bei. „Hier im Rat war die Position lange eindeutig: Wir wollten diesen Weg bis zum Ende gehen. Jetzt sollten wir nicht pessimistisch auf unsere Erfolgsaussichten schauen, sondern alle Mittel, die uns zur Verfügung stehen, in Bewegung setzen“, so Bertholdt.