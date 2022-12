Engergieversorgung in Meerbusch Broschüre soll Verhaltenstipps bei Blackout geben

Im Zuge dessen wurden unter anderem die sieben Feuerwehrgerätehäuser im Stadtgebiet sowie die Hauptwache an der Insterburger Straße in Osterath als Anlaufstellen für Hilfesuchende festgelegt, die dringend einen privaten Notruf absetzen müssen. Hinzu kommen zwei weitere mobile Stationen, nämlich am Kiebitz-Markt an der Oberen Straße in Ilverich und an der Hildegundisallee, Ecke Moerser Straße im Büdericher Norden.