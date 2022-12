Bauprojekt in Strümp Tagespflege entsteht im alten Pfarrzentrum

Die Tagespflege ist im Altbau des früheren Pfarrheims der katholischen Gemeinde untergebracht. Zudem sind zwei Anbauten entstanden, in denen die Caritas andere Bereiche ihrer Seniorenarbeit unterbringen will: die Ambulante Pflege und den Fahrbaren Mittagstisch und Hausnotruf. Beide werden aktuell von einem angemieteten Wohnhaus in Osterath aus organisiert, eine suboptimale Situation, so, dass sich die Teams bereits auf den Umzug freuen. Zudem wird das Mittagessen, dass die Senioren in der Tagespflege bekommen, dasselbe sein, welches auch beim Fahrbaren Mittagstisch angeboten wird. „Von hier aus werden wir unsere Arbeiten koordinieren und unsere Teams zu den rund 150 Kunden in Meerbusch schicken – mit dem Vorteil, dass wir nicht mehr wie in Osterath an der Schranke stehen müssen“, sagt Elsa Peerebooms, der Caritas-Pflegestation Meerbusch. Bärbel Mosch, die den Fahrbaren Mittagstisch und die Hausnotrufe koordiniert, fügt hinzu: „Auf diese Weise entstehen auch Synergieeffekte zwischen unseren Mitarbeitern und wir können bei Bedarf unsere Fahrzeuge effektiver einsetzen.“ Vor dem Gebäude entstehen derzeit Parkplätze für die mit Öfen ausgestatteten Wagen des Fahrbaren Mittagstisches und des ambulanten Dienstes, auch E-Ladestationen werden eingerichtet.