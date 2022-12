Meerbusch zwischen den Jahren Öffnungszeiten der Verwaltung zwischen den Feiertagen

Der Wertstoffhof an der Berta-Benz-Straße in Strümp ist vom 27. bis zum 30. Dezember von 9.30 bis 18 Uhr zur Müllentsorgung geöffnet. Heiligabend und Silvester – beide fallen in diesem Jahr bekanntlich auf einen Samstag – ist der Wertstoffhof wie an allen Feiertagen grundsätzlich geschlossen. Das Standesamt am Alten Kirchweg hat am Mittwoch, 28. Dezember, von 10 bis 12 Uhr einen Notdienst für die Beurkundung von Sterbefällen eingerichtet. Die Friedhofsverwaltung ist zwischen dem 28. und 30. Dezember von 9 bis 13 Uhr im Dienst.