Weihnachtszeit in Meerbusch Wo es jetzt noch Weihnachtsbäume gibt

Viele Meerbuscher haben schon in der Adventszeit damit begonnen, einen Christbaum zu Hause aufzustellen. Doch knapp eine Woche vor dem Fest, gibt es in Meerbusch immer noch genug Bäume zu kaufen. Wer möchte, kann einen Baum selbst schlagen. Wichtig ist vielen Käufern das Thema Nachhaltigkeit. Wir haben uns in den Meerbuscher Gartenbaubetrieben umgehört, wo und was es noch zu kaufen gibt.