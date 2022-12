Gesundheit in Meerbusch Krankenfahrten für Pflegebedürftige

Auch hier haben sich Karabulut und Norte wieder eine Expertin mit ins Boot geholt. Die 28 Jahre alte Ebru Durmaz betreibt in Krefeld ein Krankentransportunternehmen und ist mit ihrem Wissen in Meerbusch bei A-Vivet eingestiegen. „Unsere Fahrer sind alle geschult und haben einen Personenbeförderungsschein“, sagt Ebru Durmaz. Die Fahrer werden dreimal in der Woche auf Corona getestet und werden für die Kranken schnell zu Bezugspersonen werden, da sie immer wieder gleiche Fahrten übernehmen und außerdem „sehr herzlich“ seien. Vorrangig wird den rund 260 Patienten der A-Vivet der Krankentransport angeboten, aber auch Anfragen von außen nehmen die Pflegeexperten gerne an. Abgerechnet werde mit den Kassen. Wenn es sich jedoch um eine private Fahrt dreht, werde ein Kostenvoranschlag gemacht und die Fahrt in den Urlaub oder zu einem Familienbesuch müssten aus der eigenen Tasche gezahlt werden.