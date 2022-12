Im Alten Küsterhaus in Meerbusch Meerbusch auf Bildern von Editha Hackspiel neu entdecken

Da saß sie nun bei ihrer Vernissage im Alten Küsterhaus in Büderich und lächelte den Besuchern zu: Mit 97 Jahren strahlt Editha Hackspiel eine bewundernswerte Frische und Präsenz aus. Die Ausstellung „Ansichtssache“ der Meerbuscher Künstlerin spannt mit Radierungen, Städtebildern und Tuschezeichnungen einen Bogen über Jahrzehnte ihres Schaffens. Bürgermeister Christian Bommers ist mit Hackspiels Werken wohl vertraut: „Sie hingen schon in meinem Elternhaus“, sagte er in seiner Eröffnungsrede, „man kann überall in der Stadt auf sie stoßen. Was wäre Meerbusch ohne diese Künstlerin? Sicherlich ärmer.“ Das Alte Küsterhaus biete einen wunderbaren Rahmen für die „zwei Heimaten“ von Editha Hackspiel.