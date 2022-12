Weihnachten mit gutem Gewissen Faire Geschenke in letzter Minute

Der Rhein-Kreis Neuss macht sich bereits seit 2010 als erster Fairtrade-Kreis Deutschlands für den Fairen Handel stark. Schon im vergangenen Jahr erklärte Benjamin Josephs, Fairtrade-Kampagnenleiter und Pressesprecher des Kreises: „Mit unserer Kampagne wollen wir zusammen mit den Kommunen dazu beitragen, dass die Produzenten in den Entwicklungsländern bessere Lebens- und Arbeitsbedingung erhalten. Es ist wichtig, dass wir unseren Umgang mit den Ressourcen überprüfen.“ Neuss, Dormagen und Jüchen sind bereits Fairtrade Towns und Korschenbroich ist auf dem Weg zur Zertifizierung. Das Thema fair und nachhaltig ist auch beim Weihnachtsgeschenke-Einkauf aktuell. Denn nicht nur faire Schokolade oder fairer Kaffee können verschenkt werden – auch Kosmetik- und Pflegeprodukte, Textilien und Schmuck gibt es mittlerweile mit dem Fairtrade-Siegel. Und sogar Weihnachtssterne sind als Fairtrade-Pflanzen zu erhalten. „Wer zu Weihnachten fair gehandelte Produkte verschenken will, findet mittlerweile ein breites Angebot in Eine-Welt-Läden und Supermärkten“, ergänzt Petra Koch, Kreis-Wirtschaftsförderung.