Corona in Meerbusch Ungewisse Zukunft für die Testzentren

Die gute Nachricht für alle Teilnehmer an großen Familienfeiern zuerst: Die Meerbuscher Testzentren sind an den Feiertagen für die Bürger geöffnet. All diejenigen, die sich vor dem Besuch der Weihnachtsrunden mit der Familie absichern wollen, können sich in den Testzentren in Lank am Schützenplatz und auf dem Dr.-Franz-Schütz-Platz in Büderich testen lassen und gehen nach einer schnellen Mail als Rückmeldung einen sicheren Weg zur Feier.