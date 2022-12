Tipps vom Profi So gelingt das Menü zu Weihnachten

Das Fleisch halbieren und bei jedem Stück einen Schmetterlingsschnitt vornehmen: Das Messer in der Mitte ansetzen, schneiden, aber nur so weit, dass das Fleisch unten noch zusammenhält, nicht ganz durchschneiden. Anschließend die zwei Stücke jeweils wie ein Schnitzel aufklopfen. Drei tiefe Teller bereitstellen. In einem das Ei verschlagen, die Sahne etwas anschlagen und unterheben. In die anderen Teller kommen jeweils das Mehl und die Semmelbrösel. Das Fleisch von beiden Seiten leicht salzen und pfeffern. Dann jedem Stück die Füllung hinzufügen und zusammenklappen, zuerst in Mehl wenden, durch das Ei ziehen und schließlich in den Semmelbröseln wenden. Wichtig dabei ist, nicht anzudrücken und Überschüssiges gut abzuklopfen.