Bildung in Meerbusch Bessere Ausstattung für Bibliothek

So sollen im kommenden Jahr die Sitzhocker im Publikumsbereich neu bezogen werden. Dazu will die Stadt 12.000 Euro investieren. Zudem möchte die Verwaltung auf der Terrasse der Stadtbibliothek am Dr.-Franz-Schütz-Platz einen regen- und windfesten Sonnenschutz installieren lassen. Auf diese Weise können sich die Nutzer im Sommer dann auch außerhalb der Bibliothek aufhalten. Dafür sind 2023 bis zu 28.000 Euro eingeplant.