Kultur in Meerbusch Foto-Ausstellung setzt neue Akzente

Bommers lobt das Engagement vor allem von Erika Danes. Die Vorsitzende der „Meerbuscher Künstler“ selbst sagt: „Die Motive nehmen uns mit in andere Länder, in Städte weltweit. Diese Ausstellung widmet sich erstmals ausschließlich zeitgenössischer Fotografie – eine Gelegenheit, in der Vereinsgeschichte Neues zu wagen.“ Erika Danes selbst hat die Kamera stets griffbereit und zeigt unter anderem Aufnahmen aus Kalifornien oder vom Alexanderplatz in Berlin. Von Horst Jösch sind Fotografien ausgewählter Sportarenen zu sehen. Sie waren Spielstätten der Fußball-Weltmeisterschaft 2006. An mehrere Orte gleichzeitig begleiten die fotografischen Arbeiten des Diplom-Fotodesigners Amédé Ackermann den Betrachter. Seine Fotomontagen gehören zur Serie „Realität & Fiktion“: „Reale Gebäude werden fotografiert und durch digitale Bildbearbeitung in andere Landschaften eingesetzt.“ Auch bei Sigrid van Sierenberg, die sich verstärkt der Fotokunst widmet, sind selbstfotografierte Alltagssituationen, Menschen oder Landschaften die Basis ihrer Foto-Art: „Die abgebildeten Inhalte sind meistens ungewöhnlich fremdartig.“ Dagegen setzen die Fotografien von Marcus Metzner auf ausgeklügelte Bildkomposition und weisen meist einige grafische Elemente auf. Wie vielfältig die Motivwahl sein kann, beweist Erika Anna Schumacher einerseits mit „Into the wilde – the power of nature“ und andererseits mit Fotografien zur aktuellen Serie „New York Rhythmen“. Die ausstellenden fünf Vereinsmitglieder und fünf geladenen Fotokünstlerinnen und Künstler aus dem Rhein-Kreis Neuss beweisen, dass sie den richtigen Blick haben, um im entscheidenden Moment auf den Auslöser ihrer Kamera zu drücken.