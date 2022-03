Kunst in Meerbusch : Malerei und Skulpturen aus Südafrika in der Kunstgalerie

Meerbusch Eine Künstlerfamilie aus Südafrika stellt ab dem kommenden Wochenende in der Kunstgalerie Meerbusch aus. Ihre Arbeiten sind geprägt von der Natur und Kultur ihrer Heimat.

Zur Familie zählen Everett Duarte, seine Frau Frances Schandera-Duerta und Vater Izidro Duarte. „So bringt jeder seinen ganz eigenen künstlerischen Werdegang in die Ausstellung ein“, erklärt Kurator Bernd R. Meyer. Izidro Duarte ist ein erfahrener Maler und Bildhauer. Seine Werke sind in nationalen Einzelausstellungen und auch in Portugal , England , den Niederlanden oder der Schweiz zu sehen. Er versucht, Afrika einzufangen, lässt sich von der Natur, der Erde, Afrika und seinen Menschen inspirieren.

Dagegen begeistert sich Frances Schandera-Duarte – Studium der Angewandten Kunst – für die südafrikanische Küstenlandschaft. Nach Schaffensphasen in Deutschland, der Schweiz und Kasachstan bringt sie ihre Eindrücke in floralen Bildern zum Ausdruck. Everett Duarte hat seine künstlerische Ader während eines Studiums für Grafikdesign in Durban weiterentwickelt. Diesen afrikanisch geprägten Kunststil erweiterte er 2006/2007 bei einem Studienaufenthalt an der Dresdner Hochschule für Bildende Künste. Er schätzt die südafrikanische Natur, die Berge, den Ozean und verbindet diese künstlerisch dargestellten Eindrücke vielfach mit der Suche nach Freiheit. Der Künstler bewegt sich an der Grenze zwischen realistisch und abstrakt, konzentriert sich auf die Emotion einer erlebten Begegnung mit einem wilden Tier und reflektiert diese Erfahrung.