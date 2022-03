Meerbusch : VeggieWorld zeigt neue nachhaltige Produkte

Büderich Ein vorwiegend junges Publikum informierte sich bei der VeggieWorld auf dem Areal Böhler über neue Ideen zum nachhaltigen Lebensstil.

Es wird geschaut, gerochen, geschmeckt und gefühlt, die VeggieWorld ist eine Veranstaltung für die Sinne. An den zahlreichen Ständen in den Kaltstahlhallen auf dem Areal Böhler bilden sich kleine Menschentrauben. Jeder möchte probieren, welche neuen veganen Lebensmittel es gibt. So wie bei dem Stand von Guru Granola. Lara Schäffer hat ihr Herz-Startup letztes Jahr gegründet und freut sich, ihre unterschiedlichen Granola jetzt auf der VeggieWorld präsentieren zu können. „In jeder Kreation sind 27 verschiedene Zutaten. 27 ist meine Glückszahl“, sagt sie mit einem Lachen. Durch die Vielfalt an Geschmacksrichtungen gebe es im Mund eine regelrechte Geschmacksexplosion, so die Kölnerin. Die Idee zu ihrem Startup hatte die Biologin während eines Aufenthaltes in Neuseeland.