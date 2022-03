Blaulicht : Einbrecher in Meerbusch unterwegs

Meerbusch Am Wochenende gab es in Meerbusch mehrere Einbrüche. Einer Seniorin wurde in der Straßenbahn das Portmonait aus der Handtasche geklaut.

Gleich mehrfach waren in den vergangenen Tagen Einbrecher auf Beutezug: In Bösinghoven kam es am Freitag in der Zeit von 15.30 bis 18 Uhr, zu einem Einbruch an der Straße „Ossum“. Bei der Rückkehr der Bewohner stellten diese fest, dass die Terrassentür aufgebrochen worden war. An der Wanheimer Straße in Büderich wurde am Samstag gegen 11.20 Uhr in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Art und Umfang der Beute ist bisher noch unbekannt. Eine Nachbarin sah zwei Personen über das Gartentor klettern. Die Polizei verzeichnete am Wochenende zusätzlich zwei versuchte Wohnungseinbrüche: In Büderich in der Zeit von Freitag auf Samstag, zwischen 17 und 20.30 Uhr, an der Straße „Am Wald“ und an der Ahornstraße.