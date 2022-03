Umweltschutz : Kinderwaldgruppe sammelt Müll am See

Kinderwaldgruppe sammelt Müll am See

Die Kinderwaldgruppe Meerbusch habt bei ihrer Aufräumaktion am Latumer See viel Abfall gefunden. Foto: Sina Behnke

Meerbusch Alle zwei Wochen treffen sich Kinder, Eltern und Naturpädagogen des Hegerings, um die Natur kennenzulernen. Nun haben sie im Rahmen des Saubermonats März den Wald von Abfall gereinigt.

Im Saubermonat März engagieren sich viele Meerbuscher, die Umwelt von Müll zu befreien. Mit Feuereifer dabei waren nun auch die kleinen Mitglieder der Kinderwaldgruppe. Die trifft sich seit vorigem Sommer alle zwei Wochen unter der Regie des Lernort Natur des Hegerings Meerbusch. Am Latumer See sammelten nun zehn Kinder zwischen drei und fünf Jahren mit ihren Eltern und Naturpädagogin Birgit Jansen sowie Sandra Bender, was Erwachsene unachtsam am Wegesrand hinterlassen hatten.