Werkzeuge gestohlen : Einbruch in Rohbau in Bedburg-Hau

Einbruch in Rohbau in Bedburg-Hau

Sie drückten das Garagentor hoch und drangen so in das Haus ein (Symbolbild). Foto: dpa/Silas Stein

Bedburg-Hau-Hasselt Unbekannte Einbrecher stiegen in ein noch unbewohntes Einfamilienhaus ein und stahlen mehrere Werkzeuge.

In der Zeit zwischen Donnerstag, 22 Uhr, und Freitag, 14.30 Uhr, sind unbekannte Täter in den Rohbau eines Einfamilienhauses an der Heinrich-Binn-Straße eingedrungen. Sie drückten ein Garagentor hoch, um sich Zutritt zu verschaffen, und gelangten dann in das Haus. Anschließend entwendeten sie mehrere Werkzeugmaschinen, darunter ein Akku-Schrauber und eine Kreissäge, sowie Kleinwerkzeuge und verschiedene Baumaterialien.