Fußball : 1. FC Kleve freut sich auf viele Heimspiele

Der 1. FC Kleve startet auf Platz fünf in die Aufstiegsrunde. Das Team hat 41 Punkte auf dem Konto. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Der Oberligist startet am kommenden Wochenende in der Aufstiegsrunde gegen den TSV Meerbusch. Gleich mehrere Top-Teams werden in der Eroglu-Arena zu Gast sein, was sich auch finanziell lohnen dürfte.

Der 1. FC Kleve hatte es in der Hinserie gegen die großen Namen der Fußball-Oberliga nicht immer allzu leicht. Schließlich fanden die meisten Partien gegen die Top-Teams auswärts statt. Dennoch sammelten die Rot-Blauen reichlich Punkte, aktuell steht das Team von Trainer Umut Akpinar auf Tabellenplatz fünf. Am kommenden Samstag, 17.30 Uhr, startet der 1. FC Kleve in die Aufstiegsrunde, zunächst auswärts. Es wartet das Spiel beim Turn- und Sportverein Meerbusch, der erst am vergangenen Wochenende den Sprung in die obere Tabellenhälfte perfekt gemacht hat.

In der Woche darauf steht ein weiteres Auswärtsspiel für die Klever an, und zwar gegen den Tabellenführer Sport- und Spielvereinigung Velbert. Es wurde ein Freitagabendspiel angesetzt. Danach aber warten auf die Klever Fans drei Heimspiele: gegen den TVD Velbert, den Lokalrivalen 1. FC Bocholt sowie die Sportfreunde Baumberg. Insgesamt kommt der 1. FC Kleve in der Aufstiegsrunde auf nur drei Auswärtspartien und sieben Heimspiele – durchaus ein Vorteil, wenn es darum geht, andere Teams zu ärgern. „Natürlich sind wir glücklich darüber, so viele Heimspiele zu haben. Finanziell kann das durchaus ein Faktor sein“, sagt der Vereinsvorsitzende Christoph Thyssen. Der Saisonabschluss wartet am Sonntag, 12. Juni. Dann geht es vor heimischem Publikum gegen ETB Schwarz-Weiß Essen. Alle Termine stehen allerdings noch unter Vorbehalt, der offizielle Spielplan folgt erst am Donnerstag, 31. März.

Info Klever Spieltermine unter Vorbehalt Samstag, 2. April, 17.30 Uhr: TSV Meerbusch II (Auswärts); Freitag, 8. April, 19.30 Uhr: SSVg Velbert (Auswärts); Montag, 18. April, 15 Uhr: TVD Velbert (Heim); Sonntag, 24. April, 15 Uhr: 1. FC Bochholt (Heim); Samstag, 30. April, 15 Uhr: Sportfreunde Baumberg (Heim); Sonntag, 8. Mai, 15 Uhr: 1. FC Monheim (Auswärts); Sonntag, 22. Mai, 15 Uhr: VfB 03 Hilden (Heim); Sonntag, 29. Mai, 15 Uhr: Ratingen 04/19 (Heim); Montag, 6. Juni, 15 Uhr: Spvg Schonnebeck (Heim); Sonntag, 12. Juni, 15 Uhr: ETB Schwarz-Weiß Essen (Heim).

Insbesondere vor der Winterpause waren die Partien im Stadion am Bresserberg, das seit einigen Wochen Eroglu-Arena heißt, sehr gut besucht. Ob das auch weiterhin der Fall sein wird? Immerhin scheint es äußerst unwahrscheinlich, dass der 1. FC Kleve noch ins Rennen um den Aufstieg in die Regionalliga eingreifen kann. Gleichzeitig hat man den Klassenerhalt bereits perfekt gemacht. Dass das Interesse der FC-Fans nachlässt, glaubt Christoph Thyssen aber nicht. „Die Frage, ob wir aufsteigen oder nicht, ist nicht so wichtig. Es ist der richtig gute Fußball, der die Menschen ins Stadion lockt. Es geht nicht um das Ergebnis, sondern um die Attraktivität. Die Zuschauer haben natürlich gemerkt, dass sich die Mannschaft gerne von der Stimmung im Stadion anstecken lässt“, sagt er.

Christoph Thyssen zu Folge würde es in den kommenden Monaten nicht bloß um die goldene Ananas gehen. Auch eine Leistungsdelle sei nicht zu erwarten. „Dafür ist dieses Team deutlich zu gefestigt, dass sie jetzt irgendwie nachlassen“, sagt der Vorsitzende. Und in der Tat scheint es unwahrscheinlich, dass Akteure wie Fabio Forster, Nedzad Dragovic oder Kisolo Deo Biskup es schleifen lassen. Sie werden die Mannschaft zusammen mit Trainer Umut Akpinar entsprechend einstellen.

„Mit der Hinserie sind wir als Verein sehr zufrieden, so darf es sehr gerne weitergehen“, sagt Thyssen. Es sei schade, dass der 1. FC Kleve nun durch den Sieg der Sportfreunde Baumberg noch auf Tabellenplatz fünf abgerutscht ist. Hintergrund ist auch, dass die Rot-Blauen zuletzt zwei Partien in Serie verloren hatten, gegen die Sportfreunde Baumberg und den SC Union Nettetal.

Jüngst seien es bei Heimspielen eigentlich immer 250 Zuschauer gewesen, mitunter auch mal 350. Die Stimmung war beinahe immer ausgezeichnet. Schließlich kamen die Fußballfreunde meist auch auf ihre Kosten, etwa beim 8:0-Erfolg gegen den SC Velbert Anfang Dezember 2021. Das Wetter spiele ebenfalls eine Rolle, wenn es um die Zuschauerzahl geht. Gleiches gilt für den Spieltermin, so Christoph Thyssen. Zu Partien unter Flutlicht kommen nämlich traditionell einige Zuschauer mehr.

Zudem hängt die Zuschauerzahl natürlich auch zu einem gewissen Grad von den Gästen ab. Während etwa die drei Velberter Klubs der fünfthöchsten deutschen Spielklasse nicht allzu viele Anhänger an den unteren Niederrhein mitbringen, gibt es durchaus Vereine, die mit bis zu 100 Fans aufwarten. „TuRU Düsseldorf gehört sicher zu den Vereinen, die auch auswärts eine recht große Gruppe Fans mitbringen. Außerdem habe ich beim FC Essen-Kray diesen Eindruck. Das kann für die Zuschauerzahl schon einen Unterschied von 100 bedeuten“, sagt Christoph Thyssen.