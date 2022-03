Osterath : Der Circus kommt nach Osterath

Osterath Circus Traber startet nach der Corona-Pause mit neuem Programm. Während der Pandemie musste der Familiencircus im seine Existenz kämpfen, jetzt hofft er auf Normalität.

Nun jedoch, und darüber freuen sich alle Beteiligten besonders, geht es wieder los. Am kommenden Mittwoch, 30. März, öffnet der in fünfter Generation geführte Circus sein Zelt in Osterath, auf dem Dr.-Hans-Lampenscherf-Platz am Winklerweg. Bis zum 3. April wird die neue Show unter dem Titel „Endlich wieder Circus“ gezeigt, und zwar am Mittwoch, Donnerstag und Freitag jeweils um 17 Uhr, am Samstag um 13 sowie um 17 Uhr und am Sonntag um 11 Uhr.