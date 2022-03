Denkmäler in Meerbusch : Von Haus Meer zum Trafohäuschen

Meerbusch Auf Einladung des Heimatkreises Lank referierte der neue Denkmalschutzbeauftragte der Stadt, Norbert Schöndeling, über den Wert von Denkmälern und den Schwierigkeiten, die beim Umgang mit ihnen entstehen.

„Denkmäler müssen nicht schön sein, aber sie müssen eine Geschichte erzählen können“, sagte Norbert Schöndeling, neuer ehrenamtlicher Denkmalschutzbeauftragter der Stadt Meerbusch, bei seinem ersten öffentlichen Vortrag. Der Heimatkreis Lank hatte ihn eingeladen, zum Thema Denkmalschutz zu referieren und dabei auch das neueste Denkmal der Stadt, nämlich das Trafohäuschen bei Schloss Pesch, zu betrachten. Rund 180 denkmalgeschützte Objekte gibt es bereits in Meerbusch, wobei das größte und bedeutendste sicherlich das Gelände Haus Meer mit einem ehemaligen Prämonstratenserinnenkloster und einem Schloss ist. Hier stelle sich gar nicht die Frage, ob das Areal etwas zu erzählen habe, unterstrich Schöndeling. Er vermutet, dass es sogar noch viel mehr zu erzählen habe, als bisher bekannt sei. Gab es eine römische Villa rustica? Wohnten die Nonnen in sogenannten Beginenhäusern? Was bedeuten die schräg liegenden Bodenfunde, die im Gelände verborgen liegen? „Manche bauhistorischen Phasen erahnen wir nur“, so die Meinung des Professors, der an der TH Köln Denkmalpflege lehrt. Daher sei es nicht einfach, mit dem Gelände, das sich in Privatbesitz befindet, umzugehen.