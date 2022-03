Hilfe für Geflüchtete : Ukrainer werden in der Stadt begrüßt

Ukrainer werden in der Stadt begrüßt

Büderich Der Verein Meerbusch hilft organisiert für Geflüchtete unter anderem Sprachkurse und bündelt Sachspeden, unterstützt aber auch die Meerbuscher, die Personen bei sich aufgenommen haben.

Am Freitag hatte der Verein Meerbusch hilft einen Kennenlernabend für ukrainische Geflüchtete und ihre Gastfamilien auf dem Areal Böhler organisiert. Fast 400 Anmeldungen, davon rund 300 ukrainische Gäste, gab es für die Veranstaltung. „Die hohe Teilnehmerzahl hat uns gezeigt, wie groß der Bedarf im Moment nach Information, aber auch nach Austausch und Begegnung ist“, sagt Max Pricken, stellvertretender Vorstandsvorsitzender des Vereins und Hauptorganisator des Abends.

Auch die Stadt Meerbusch, die Kirchen und die Diakonie, der Stadtsportverband, die Musikschule, die Flüchtlingshilfe und viele andere Organisationen stellten ihre Angebote für Geflüchtete vor. Bürgermeister Christian Bommers hieß die Teilnehmenden herzlich willkommen und versicherte „Wir stehen hinter Ihnen! Wir stehen hinter Ihrer Heimat, der Ukraine! Und wir verurteilen die Gewalt, den Terror und die Tyrannei, die aus Russland über Ihr Land zieht.“ Er zeigte sich beeindruckt von der Solidarität der Meerbuscher für die Ukraine, die von der ersten Minute an riesig war. Der Großteil der Geflüchteten wurde in der Stadt bisher bei Privatpersonen untergebracht. „Als Bürgermeister dieser Stadt erfüllt mich dies mit Stolz“, so Bommers.