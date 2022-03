Meerbusch : Ratssitzungen könnten auch künftig übertragen werden

Meerbusch Andere Städte bieten ihren Bürgern schon seit längerer Zeit an, Ratssitzungen zuhause online zu verfolgen. Für Meerbusch war neulich die Premiere. Nun zog Bürgermeister Christian Bommers ein Fazit.

Rund 350 Zugriffe von Bürgern gab es auf die erste Ausgabe der digitalen Übertragung der Ratssitzung. Die Redner wurden mit Name und Funktion groß ins Bild genommen, so war für die Bürger besser zu erkennen, wer spricht, als von den Zuschauerrängen aus. Zugleich senkt die digitale Übertragung das Infektionsrisiko, weil weniger Menschen vor Ort sind. „Die technische Umsetzung hat durchweg sehr gut geklappt“, sagt Bommers zufrieden.

Die 350 Zugriffe seien ein guter Wert für den Anfang, so das Fazit. Wie sich die Zahlen bei eventuellen weiteren Streamings entwickeln, bleibe abzuwarten, hänge aber auch von der Tagesordnung ab.

Die Mitglieder des Digitalausschusses fragten an, ob es auch denkbar sei, die Aufzeichnungen nicht nur live zu übertragen, sondern auch für späteres Ansehen zu speichern. Dies sei jedoch nach wie vor datenschutzrechtlich problematisch, so die Antwort der Stadtspitze. Nun soll erstmal geplant werden, ob die Ratssitzungen weiterhin live übertragen werden, wie es in anderen Städten schon länger der Fall ist.