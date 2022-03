200 Teilnehmer setzen Zeichen für die Ukraine : Friedensdemo vor dem Rathaus in Wiesdorf

Leverkusen-Wiesdorf Hilfsgüter haben sie schon Anfang des Monats gepackt und in die Ukraine geschickt, am vergangenen Wochenende gingen die Mitglieder des Integrationsrats mit weiteren Unterstützern auf die Straße.

„Stoppt den Krieg“, war auf blau-gelben Bannern und Plakaten zu lesen. Dazu zahrleiche Ballons und Fähchen in den rukrainischen Landesfarben. „Mit der Veranstaltung soll ein Zeichen für den Frieden und die Solidarität für die Menschen in der Ukraine gesetzt werden“, fasst der Integrationsrat zusammen.

Rund 200 Menschen versammelten sich dazu am Samstag auf dem Rathausplatz in Wiesdorf, darunter auch viele gerade in Leverkusen angekommene Ukrainer, die sich so für ihr Heimatland engagieren wollten. Als Hauptredner sprach Stadtchef Uwe Richrath.