Tennis in Meerbusch : Neue Tennisbase für junge Talente

Rens Bouwmans möchte in Büderich ein Leistungszentrum für junge Tennis-Talente aufbauen und die besten Spieler aus der Region fördern. Foto: RP/Baumeister/TC Büderich

Meerbusch Mit dem Start der Freiluftsaison Ende April möchte Tennistrainer Rens Bouwmans die besten Nachwuchskräfte aus der Region bei gemeinsamen Einheiten im TeReMeer Büderich fördern.

Von Christoph Baumeister

Einige Tennisvereine in Meerbusch und Umgebung platzen derzeit aus allen Nähten. Interessierte müssen teils monatelang warten, ehe sie als neues Mitglied in die Vereine aufgenommen werden. Freie Plätze und Trainerstunden sind in diesen begehrten Clubs rar. Aus diesem Grund kann der tennisbegeisterte Nachwuchs oftmals nicht in dem Maße seiner Leidenschaft nachkommen, wie er es sich wünschen würde. Trainer Rens Bouwmans hat dieses Problem erkannt und wird deshalb in Kürze im TeReMeer Büderich eine neue Tennisbase eröffnen. Schwerpunkt wird dort das Leistungstennis für Nachwuchskräfte und junge Erwachsene in Meerbusch, Krefeld, Düsseldorf sowie der angrenzenden Regionen sein. „In vielen Vereinen gibt es eine Handvoll Talente, die zum einen nicht genug gefördert werden, weil es nicht genug Platzkapazitäten gibt und zum anderen, weil es meist nicht genug Gleichaltrige gibt, die auf ähnlich hohem Niveau spielen“, betont Bouwmans.

Der gebürtige Niederländer hat früher selbst Erfahrung auf der Profi-Tour und auf Tennis-Colleges in England gesammelt. 2019 gründete er im Alter von 26 Jahren seine erste eigene Tennisschule RB Tennis und trainiert seitdem die rund 350 Mitglieder im TC Bovert. Nun kommt die Tennisbase im TeReMeer als zweiter Standort hinzu. „Wir möchten in Büderich mit leistungsorientierten Kindern und Jugendlichen individuell an ihren Schwächen arbeiten, ihre Stärken verbessern und sie auf das nächste Level bringen“, sagt der Strümper. Das Leistungsspektrum umfasst aber nicht nur das reine Tennistraining, Athletik- sowie Padel-Training auf den beiden im Vorjahr errichteten Courts gehören ebenso dazu. „Gerade der Trendsport Padel eignet sich besonders für den Ausbau der Fähigkeiten im Bereich Teamspirit, Taktik und Gelassenheit“, erklärt Bouwmans.

Das Büdericher Tennis-Trainerteam: Julia Mikulski, Dominic Kremer, Pasquale Sigismondi und Rens Bouwmans Foto: RP/Baumeister/TC Büderich

Info Kein deutscher Nachwuchs in Top 100 Geschichte Mitte der 80er-Jahre lösten Boris Becker und Steffi Graf mit ihren Erfolgen einen Tennis-Boom aus. In der Spitze zählte der Deutsche Tennisbund (DTB) 2,3 Millionen Mitglieder. Entwicklung Seit Ende der 90er-Jahre ist die Entwicklung zwar rückläufig. Mit aktuell 1,4 Millionen Mitgliedern ist der DTB dennoch nach wie vor der größte Tennisverband der Welt. Hinter Alexander Zverev klafft jedoch eine große Lücke. In den Top 100 finden sich keine deutschen Spieler unter 25 Jahren. „Wir waren bisher zu spät dran, unsere Besten zusammenzuziehen und sie schon frühzeitig einer gesunden Rivalität auszusetzen“, sagt Sportdirektor Klaus Eberhard.

Neben dem Holländer werden die 25-jährige Julia Mikulski, die in der deutschen Rangliste auf Platz 140 steht, sowie der erfahrene 41-jährige Dominic Kremer die Einheiten leiten. Los geht es am 25. April. Bis 18. September findet das Training draußen auf Asche statt, im Winter geht es auf Hartcourtplätze in der Halle. Geplant sind darüber hinaus Turnierreisen in den Sommerferien. „Ich würde mich freuen, wenn sich der eine oder andere noch anmeldet und wir viele Nachwuchssportler in unserer Region stärken können und ein zentraler Anlaufpunkt für Tennisbegeisterte in der Umgebung werden“, sagt Bouwmans.

Der angehende Tennisprofi Tom Varzandeh – derzeit die Nummer 680 in Deutschland –, der aktuelle U12-Niederrheinmeister Silas Krummen und einige weitere Top-Talente aus der Region haben sich bereits für das Leistungstennis angemeldet, obwohl Bouwmans noch kaum Werbung dafür gemacht hat. „Wir bieten das Training parallel auf zwei Plätzen an und können acht Jungen und Mädchen gleichzeitig fördern. Das heißt, wir haben noch Kapazitäten.“