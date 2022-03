Helfen in Hilden : Kunst-Auktion zugunsten der Ukraine-Hilfe

Helfen in Hilden

Hilden Versteigert werden Werke von lokalen Künstlerinnen und Künstlern. Termin ist am Samstag, 2. April, 15 Uhr, im Innenhof des Wilhelm-Fabry-Museums, Benrather Straße 32.

Sechs Stunden musikalisches Programm für die Opfer des Ukraine-Krieges – das Benefizkonzert vor rund einer Woche in der Stadthalle war ein voller Erfolg. Das Kulturamt musste sogar die Teilnehmerzahl begrenzen, weil so viele dabei sein wollten.

Jetzt steckt das Hildener Kulturamt bereits in den Vorbereitungen für eine weitere Benefiz-Aktion. „Um die Menschen aus der Ukraine zu unterstützen, werden wir eine Auktion mit Werken von lokalen Künstlerinnen und Künstlern durchführen“, erklärt Sandra Abend.

Aktion für die Ukraine in Düsseldorf

Aktion für die Ukraine in Düsseldorf : Hakle und Elena Uhlig organisieren Hilfe über Instagram

Offener Brief gegen Krieg und Gewalt

Offener Brief gegen Krieg und Gewalt : Künstlerische Solidarität mit der Ukraine

Die Auktion findet in Kooperation mit den beiden großen Hildener Kunstvereinen QQTec e.V. und H6 Haus Hildener Künstler e.V. statt. Auch weitere Kunstschaffende in Hilden und Umgebung sind eingeladen, sich an der Auktion zu beteiligen. Hildens Bürgermeister Claus Pommer wird die Kunstwerke versteigern.