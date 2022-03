Gastronomie in Meerbusch : „Capitano Totó“ mit purer Italo-Küche

Meerbusch Das Pizza-Restaurant in Bösinghoven eröffnet am neuen Standort mit italienische Spezialitäten. Gerade junge Familien mit Kindern aus dem Ort sollen sich hier wohl fühlen.

Eine Pizzeria ist ein Restaurant, dessen Spezialität die Herstellung und der Verkauf von Pizza ist. So ist es nachzulesen. Das aber Pizzeria nicht gleich Pizzeria ist, wird den Gästen im Capitano Totó schnell klar – sie werden im dezent minimalistischen Ambiente begrüßt und sollen das Gefühl spüren, das Totó und seine Partnerin Carmela Marsala so beschreiben: „Hier fühlt sich jeder wohl, hier ist jeder willkommen.“

Totó, der in der Vergangenheit auch in Gastronomie-Betrieben anderer Meerbuscher Stadtteile gekocht hat, ist in das beschauliche Bösinghoven zurückgekehrt und sehr zufrieden. „Zurzeit sind wir das einzige Restaurant in diesem Ortsteil. Wir wurden gut aufgenommen und sind bestens angekommen. Die Gäste sind begeistert und schätzen unsere Gastfreundschaft, die Küche, das einfache Zusammensitzen und Genießen“, fasst Carmela Marsala zusammen. Und dass das Capitano Totó in Bösinghoven eröffnet hat, hat sich herumgesprochen. Denn auch nur Pizza-Liebhaber auch aus Fischeln, Moers, Oppum oder Büderich, Strümp und Lank-Latum finden sich hier ein. Zudem ist das Restaurant ein Treffpunkt für junge Familien, die jetzt in Bösinghoven leben. „Alle wollen gutes Essen – italienisches“, freut sich Gastronom Totó.