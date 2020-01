Vier-Punkte-Vorsprung : TuS 82 Opladen setzt sich an der Tabellenspitze ab

TuS 82 Opladen setzt sich an der Tabellenspitze ab

Leverkusen Der Sieg gegen Remscheid führt durch die Parallelniederlage des TV Korschenbroich zu einem Vier-Punkte-Vorsprung. „Das ist eine schöne Randnotiz, aber nicht mehr“, wiegelt TuS-Trainer Fabrice Voigt ab.

Die gute Nachricht aus Langenfeld nahm der TuS 82 Opladen gerne entgegen. Der TV Korschenbroich hatte in der Nachbarstadt mit 25:29 verloren, wodurch die Leverkusener die Regionalliga-Nordrhein nach der Hinrunde mit vier Punkten Abstand anführen. „Ich kenne noch andere Teams, die in Langenfeld verloren haben“, sagte TuS-Trainer Fabrice Voigt mit Blick auf seine Mannschaft. „Die Motivation gegen die Spitzenmannschaften ist dort immer besonders groß.“ Auch die abstiegsbedrohte HG Remscheid war motiviert in die Bielerthalle gekommen, hatte beim 30:25 letztlich aber keine Chance gegen entschlossene Opladener.