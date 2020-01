Zuhause eine Macht : Giants freuen sich aufs Heimspiel

Giants-Forward Nick Hornsby (l.) erzielt in dieser Saison bislang 12.9 Punkte pro Partie. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Nach drei ProA-Partien in der Fremde empfangen die Zweitliga-Basketballer die Gladiators Trier in Leverkusen. Der Gegner befindet sich in Topform.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Thomas Rademacher

Mitte November unterlagen die Giants im Zweitliga-Duell bei den Gladiators Trier mit 69:78. Zwar zeigten die Leverkusener Basketballer keine Glanzleistung, doch die Gastgeber bewiesen eine enorme Qualität, die sie in den folgenden Partien bestätigten. Die Trierer haben seitdem nur zwei Mal verloren. Trotzdem rechnen sich die Giants für die Partie am Sonntag (18 Uhr) im Rückspiel gute Chancen in der heimischen Ostermann-Arena aus.

Seit März 2018 hat Leverkusen dort nur eine Partie verloren. Eine Bilanz, die Hansi Gnad freilich weiter unterfüttern möchte. „Es fällt uns in der Ostermann-Arena einfacher“, sagt der Coach. „Da spielen wir einen ganz anderen Ball.“ Die Vorfreude auf die Heimkulisse ist nach drei Auswärtsspielen groß. „Wir sind ja froh, dass wir zumindest eines davon gewonnen haben. Aber zu Hause ist das Gefühl mit den Fans im Rücken einfach besser.“

Dass die Partie kein Selbstläufer wird, unterstreicht der Trainer: „Wir müssen uns klarmachen, dass nichts von alleine kommt. Wir müssen etwas dafür tun.“ Speziell gegen die Trierer, die sich gute Chancen ausrechnen werden. Die Gladiators haben als einzige Mannschaft ProA-Tabellenführer Chemnitz geschlagen. Am Dienstag ging das Rückspiel bei den Sachsen nur knapp mit 92:99 verloren.

„Trier hat ein sehr abgezocktes Team, das sich kaum Ballverluste leistet. Es ist kein Zufall, dass sie an uns in der Tabelle vorbeigezogen sind.“ Sechs Siege in Folge hatten die Gladiators geholt, bevor sie etwas überraschend in Karlsruhe erstmals wieder verloren. Zwei Spieler ragen aus dem Kollektiv heraus: Center Till Gloger und Aufbauspieler Jordan Geist erzielen jeweils fast 20 Punkte im Schnitt. Dazu hat sich der Klub im Dezember die Dienste des erfahrenen Chase Adams gesichert. Der bringt es in acht Partien im Mittel auf neun Zähler. Zur individuellen Qualität kommt eine große Rotation. Der Kader ist in der Breite ähnlich aufgestellt wie der Leverkusener.