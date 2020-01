Nordrhein-Hallenmeisterschaften : Titelkämpfe mit Top-Besetzung

Aleixo-Platini Menga gibt bei den Nordrheinmeisterschaften sein Comeback, auch Jessie Maduka ist wieder zurück. Foto: Wolfgang Birkenstock/Birkenstock, Wolfgang (wbi)

Leverkusen Die Nordrhein-Hallen- und Winterwurf-Meisterschaften bieten am Wochenende viel Leichtathletik-Prominenz in Leverkusen, auch in der Jugend sind Asse am Start.

(RP) Die Nordrhein-Hallen- und NRW-Winterwurf-Meisterschaften an diesem Wochenende gelten für die meisten Athleten als erster Formtest im noch jungen Jahr. Auch deshalb ist bei den Titelkämpfen in Leverkusen eine Top-Besetzung am Start. Ein Auszug.

Im Sprint meldet sich Aleixo-Platini Menga nach sechsmonatiger Vakanz zurück. „Er ist gut in Schuss“, sagt Trainer Hans-Jörg Thomaskamp vor der Saison-Premiere seines Schützlings, der 2018 mit 10,09 Sekunden schnellster Deutscher über 100 Meter war. Wegen anhaltender Probleme an der rechten Achillessehne hatte er im Juli 2019 die Saison früh beenden und sich in Behandlung begeben müssen.

Nach diversen Verletzungen wieder voll belastbar ist auch Dreispringerin Jessie Maduka (ART Düsseldorf), 2018 in der Halle Deutsche Vize-Meisterin. Die Leverkusener Siebenkämpferinnen testen für die Deutschen Hallen-Mehrkampf-Meisterschaften zwei Wochen später an selber Stelle. U23-Vize-Europameisterin Sophie Weißenberg, die erstmals im Trikot des TSV Bayer 04 startet, hat für Kugelstoßen und Speerwurf gemeldet.

Hindernis-Olympiateilnehmerin Sanaa Schretzmair tritt über 3000 Meter an, 400-Meter-Ass Tobias Lange über 200 Meter. Die U20-EM-Teilnehmer Tim Eikermann und Anna Jablonski debütieren über 60 Meter Hürden bei den Aktiven. In der U20 sind unter anderem Beauty Somuah, 2018 über 100 Meter Siebte der U18-EM (alle TSV Bayer 04), Franziska Schuster (TuS Xanten), Zweite beim Europäischen Olympischen Jugendfestival in Baku über 100 Meter Hürden, und Samuel Claudy (LAV Bayer Uerdingen/Dormagen), Vierter im Weitsprung der Europäischen Jugendspiele, am Start.

Zu den namhaftesten Teilnehmerinnen der parallel ausgetragenen NRW-Winterwurf-Meisterschaften gehören die Diskus-Asse Julia Ritter, U18-Weltmeisterin und U20-Europameisterin, und Pia Northoff (beide TV Wattenscheid), Zweite beim Olympischen Jugendfestival. Die Wettkämpfe beginnen am Samstag um 11.30 Uhr und am Sonntag um 10.30 Uhr.

(RP)