Erfolgserlebnis für den Leichlinger TV : David Ferne hält den Sieg in Menden fest

In der wackelig-nervösen Schlussphase in Menden glänzte LTV-Keeper David Ferne mit starken Paraden. Foto: Uwe Miserius/Uwe Miserius (Archiv)

Menden Die Drittliga-Handballer des Leichlinger TV verschaffen sich mit einem 26:24-Erfolg in Menden etwas Luft im Abstiegskampf. Das Team von Trainer Lars Hepp hat das vor allem seinem Schlussmann zu verdanken.

Von Jim Decker

Manchmal überrascht man andere, manchmal sich selbst. Beim Leichlinger TV war am Wochenende Letzteres der Fall. Nach dem Sieg bei der SG Menden Sauerland Wölfe rieben sich die Akteure des Handball-Drittligisten vor Verwunderung die Augen: Hatten sie da gerade tatsächlich einen Abstiegskonkurrenten geschlagen und sich ein Stück vom Tabellenkeller distanziert? Das 26:24 (13:12) war keine Sensation, aber dass der LTV im entscheidenden Moment die Nerven behielt und gewann, dürfte nicht nur bei Trainer Lars Hepp für Erleichterung gesorgt haben.

„Ich freue mich für meine Jungs“, sagte Hepp nach dem Spiel. „Jetzt genießen wir das Wochenende. So ist das natürlich deutlich angenehmer.“ Das Sieger-Bier hatten sich die Spieler diesmal verdient, denn die Partie bei den Sauerländern hatte unter der Woche an zusätzlicher Bedeutung gewonnen. Aufgrund des Rückzugs der Insolventen Rhein Vikings werden alle Spiele der Vikings annulliert, wodurch der LTV zwei Pluspunkte, und Menden zwei Minuspunkte verlor. „Deswegen war das Spiel heute noch wichtiger“, betonte Hepp, zumal seine Mannschaft gegen die Konkurrenz aus dem Tabellenkeller bislang schlecht aussah. Auch weil Leichlingen bis zum Menden-Spiel nur zwei Remis gegen Ahlen und Minden II holte, steckt Hepps Team weiterhin im Abstiegskampf fest. Im am Saisonende womöglich entscheidenden direkten Vergleich mit Menden ist der LTV unterlegen.

Für höhere Ambitionen tauglichen Handball zeigt die Mannschaft auch weiterhin nicht. Unter den Augen von Gesellschafter Gerd Cremer arbeiteten sich die Gäste mehr schlecht als recht zum Sieg. Doch anders als beispielsweise dem Rückrundenfinale gegen die Ahlener SG wurde der LTV zwar nervös, behielt aber genügend Ruhe, um den Erfolg über die Zeit zu bringen. Gegen die Sauerländer gelang nach rund einer Viertelstunde die Führung, die der LTV durchgehend verteidigte. Dass der Vier-Tore-Vorsprung sieben Minuten vor Schluss noch auf zwei Treffer zusammenschmolz, aber nicht in einer weiteren Schlappe endete, war nach den Erlebnissen des LTV in der jüngeren Vergangenheit beinahe überraschend. Denn der Drittliga-Meister von 2016 wies in dieser Saison schon oft genug nach, dass er in der Lage ist, Spiele wie das in Menden noch zu verlieren.

Der beste Mann auf dem Feld und Matchwinner war in Menden David Ferne. Der 25 Jahre alte Torhüter bildet mit Linus Mathes ein konstant starkes Gespann, das einer der wenigen unproblematischen Teile des Teams ist. Nun glänzte Ferne mit 13 Paraden und zwei parierten Siebenmetern. Als die Mannschaft in der Schlussphase dazu ansetzte, das Spiel aus der Hand zu geben, hielt Ferne beinahe im Alleingang den Sieg fest. Dass es gegen erschreckend schwache Mendener überhaupt so weit kam, mussten sich die Leichlinger Pirates allerdings selbst zuschreiben. Allein Top-Torschütze Maik Schneider scheiterte in der Anfangsphase viermal frei vor dem Tor, der ansonsten starke Regisseur Valdas Novickis vergab zwei Siebenmeter und die Deckung bekam den gegnerischen Kreisläufer Rafael Dudczak nur selten in den Griff. Dass dies folgenlos blieb, lag an Ferne. „Das Tor war wie vernagelt“, musste Heim-Trainer Michael Reiners zugeben.

Hepp blieb da wortkarger: „Die Punkte nehmen wir gerne mit und erhoffen uns jetzt ein wenig Rückenwind für die restlichen Aufgaben“, sagte der A-Lizenz-Inhaber. Bei der TuS Spenge steht wieder ein Auswärtsspiel an, das allerdings noch einmal deutlich schwieriger für die Leichlinger werden dürfte.