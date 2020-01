2. Bundesliga Nord : TSV bittet zum Doppelspieltag

Leverkusen Bayers Volleyballerinnen sind in der Zweiten Liga daheim noch ungeschlagen. Das soll so bleiben. Samstag kommt Borken, Sonntag das talentierte Team aus Berlin.

Ungeschlagen sind die Volleyballerinnen des TSV Bayer 04 Leverkusen in dieser Saison in der Ostermann-Arena. Wenn es nach dem Willen von Trainer Tigin Yaglioglu geht, folgen am Wochenende die Heimsiege Nummer sechs und sieben. Am Samstag um 20 Uhr ist in den Volleys Borken der Dritte der Zweiten Liga zu Gast, am Sonntag kommt um 14 Uhr Schlusslicht VC Olympia Berlin zum Nachholspiel. „Wobei die Platzierung für diese Mannschaft eigentlich egal ist“, weiß Yaglioglu.