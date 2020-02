2. Bundesliga : Heimstarke Volleyballerinnen wollen Revanche

Auch Kapitänin Anna Hoja (beim Schlag) ist wieder fit bei den Volleyballerinnen des TSV Bayer 04. Foto: Miserius, Uwe (mise)/Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Das Hinspiel verloren die Volleyballerinnen des TSV Bayer 04 Leverkusen glatt in Stralsund, nun kommen die „Wildcats“ in die Ostermann-Arena, in der das Team von Tigin Yaglioglu alle sieben Partien gewonnen hat. Die zuletzt erkrankten Spielerinnen sind zurück.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Thomas Rademacher

Im Hinspiel hatten die Volleyballerinnen des TSV Bayer 04 Leverkusen keine Chance bei den Stralsunder Wildcats. Beim 0:3 gelang es den Gästen nur im dritten Durchgang, etwas länger mitzuhalten. "Das Duell wollen wir natürlich vergessen machen", sagt Bayer-Trainer Tigin Yaglioglu vor dem Rückspiel am Samstagabend in der Leverkusener Ostermann-Arena (20 Uhr). Es handelt sich aber um eine schwere Aufgabe – zumal Stralsund mit acht Punkten Vorsprung die Tabelle anführt.

Chancen rechnen sich die Leverkusenerinnen trotzdem aus. "Wir sind extrem heimstark", weiß Yaglioglu. Wie recht er hat, belegt die Bilanz. Bayer hat alle bisherigen sieben Partien in der Ostermann-Arena gewonnen. Diese Serie will die Truppe freilich halten. "Aufgrund dieser Konstellation bin ich mir sicher, dass es ein sehr hochklassiges Spiel wird", meint der Trainer. "Ich freue mich wirklich total darauf."