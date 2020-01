Frauenhandball : Bayers Elfen empfangen Freitag den Angstgegner

Leverkusen Um 18 Uhr ist am morgigen Freitag einer der heißen Meisterschaftsfavoriten der Frauenhandball-Bundesliga Gast in der Ostermann-Arena: Der Thüringer HC, gegen den die Elfen von Bayer 04 Leverkusen zuletzt 2013 gewannen. Sie wollen aber zeigen, dass sie das Zeug zum Favoritenschreck haben.

Renate Wolf flüchtete sich in Humor. Nach dem 26:25-Zittersieg gegen den VfL Oldenburg versicherte die Trainerin von Bayers Bundesliga-Handballerinnen mit einem Augenzwinkern, beim nächsten Heimspiel könne sie mit einem ebenso knappen Sieg durchaus leben. Nicht, weil ein Erfolg am morgigen Freitag (18 Uhr, Ostermann-Arena) gegen den Thüringer HC gar nicht vorstellbar wäre, sondern vielmehr, weil die Elfen sich gegen den Tabellendritten ganz anders präsentieren müssen als eine Woche zuvor, wenn sie gegen den haushohen Favoriten auch nur den Hauch einer Chance haben wollen.

„Besonders im Angriff hatten wir gegen den VfL unsere Probleme, da haben wir unter der Woche in der Trainingsarbeit die Hebel angesetzt“, sagt Wolf, die das Team seit der WM-Pause mit Ex-Bundestrainer Michael Biegler betreut. Eine Verbesserung in der Offensive ist alleine schon deshalb angeraten, weil der THC aktuell die beste Abwehr der Liga stellt. Gegen den Angstgegner – der letzte Sieg gelang Bayer im Jahr 2013 – bauen das Trainer-Duo und seine Schützlinge auch auf die Unterstützung der Fans. Die sollen möglichst zahlreich kommen, obwohl die Partie (wie kürzlich schon das Nachbarschaftsduell gegen Dortmund) vom Fernsehsender Eurosport live übertragen wird.

Die Chancen auf eine ordentliche Quote stehen gut. Denn im THC kommt einer der drei heißen Titelkandidaten. Das Format der Gäste aus Bad Langensalza zeigt sich schon in der Tatsache, dass nur der Posten der zweiten Keeperin nicht mit einer Nationalspielerin besetzt ist: mit Marie Skurtveit Davidsen beziehungsweise nach der Verletzung der Norwegerin vorübergehend mit Greta Köster aus dem eigenen Nachwuchs. Ansonsten verfügt Thüringen über ein internationales Star-Ensemble mit Auswahlkräften aus neun Nationen. Bei der WM stellte der Pokalsieger mit Meister Bietigheim (je fünf Spielerinnen) das größte Kontingent beim DHB-Team.

Bei aller individuellen Klasse funktioniert auch das Zusammenspiel des THC, wie der Tanz auf drei Hochzeiten zeigt – ein Vergnügen, dass Bayer nur kurz vergönnt war. In der Meisterschaft ist weiter alles drin. Im Pokal hat sich der THC wie Bayer-Bezwinger Dortmund für das Final-Four-Turnier qualifiziert. Und auch im EHF-Cup läuft es blendend. Dort belegen die Thüringerinnen Platz 1 in ihrer Hauptrunden-Gruppe und haben unter anderem DSVC Schaeffler aus Debrecen zweimal bezwungen. Zur Erinnerung: Die Ungarinnen warfen die Elfen aus der zweiten Qualifikationsrunde.

All das heißt natürlich nicht, dass Bayer nicht durchaus Chancen hätte. Auch die Top-Teams haben für gewöhnlich einen gesunden Respekt vor den Leverkusenerinnen. Und die wollen am Freitag nur zu gerne beweisen, dass sie auch in dieser Saison das Zeug zum Favoritenschreck haben – selbst wenn der Angstgegner zu Gast ist.