3:0 gegen BSV Ostbevern : Volleyballerinnen zeigen „fast makelloses“ Spiel

Leverkusen Die Zweitliga-Volleyballerinnen des TSV Bayer 04 schlagen den BSV Ostbevern souverän 3:0 und sind damit in der Ostermann-Arena weiterhin ungeschlagen.

„Wir hatten uns viel vorgenommen, und es wurde sehr gut umgesetzt“, lobte Yaglioglu. Er hofft, dass sein Team nun in einen guten Rhythmus kommt. „Wir haben jetzt jede Woche mindestens ein Spiel.“ So soll es am kommenden Wochenende auch wieder mit einem Auswärtssieg klappen. In Oythe wollen die Volleyballerinnen ihre Serie von fünf Pleiten in der Fremde brechen.