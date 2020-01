Nachwuchs der Werkself : Bayers U19 startet in Duisburg ins Jahr

Leverkusen Für die Talente der Werkself steht beim zuletzt erstarkten Nachwuchs des MSV Duisburg das erste Pflichtspiel 2020 in der A-Junioren-Bundesliga West an.

Zwei Wochen nach den Profis startet am Wochenende der Nachwuchs der Werkself in das Pflichtspieljahr 2020. Momentan hat das Team nur einen Punkt Rückstand auf den zweiten Tabellenplatz, der das Halbfinale um die deutsche Meisterschaft bedeuten würde. Aufgrund vieler Verletzter formuliert Trainer Patrick Weiser lieber kleine Ziele, traut seiner Mannschaft aber insgesamt das Erreichen der Endrunde zu. „Wir wollen am Anfang alle Spiele gewinnen und uns oben festbeißen. Wer weiß, was dann noch möglich ist.“

Doch dazu braucht die U19 zunächst einen Sieg in Duisburg. Im Hinspiel gab es ein deutliches 5:0 für die Bayer-Talente. Das Rückspiel am Samstag (11 Uhr) wird wohl nicht so einfach werden, schließlich konnten die „Zebras“ vor der Jahreswende zwei Siege in Folge und damit wichtige Punkte im Abstiegskampf einfahren. Weiser erwartet daher einen „heißen Tanz gegen eine Mannschaft, die nichts zu verlieren hat.“ Umso mehr komme es für sein Team darauf an, konzentriert zu verteidigen, die Ruhe zu bewahren und am besten früh in Führung zu gehen.