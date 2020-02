Drei Zugänge für den Drittligisten : LTV rüstet für den Klassenerhalt auf

Leichlingen Die Zugänge Gerrit Kuhfuß, Lukas Becher und Leon Hilbert sollen den Handballern auf dem Weg sofort helfen. Vor allem auf den Außenpositionen hat der Drittligist nun gute Alternativen.

Problem erkannt, Problem gebannt: Zumindest der erste Teil des Sprichwortes passt derzeit gut zur Personallage des Leichlinger TV. Seit Jahresbeginn stießen bereits drei neue Handballer zum Kader des Drittligisten, zwei Spieler mussten im Gegenzug zu anderen Klubs wechseln. Erst kam in Gerrit Kuhfuß ein Handball-Veteran an die Wupper, dann in Linksaußen Lukas Becher und Rechtsaußen Leon Hilbert zwei Talente. Der LTV dreht an allen Stellschrauben, um den drohenden Abstieg in die Nordrheinliga zu verhindern. Nach 18 absolvierten Spielen und vor allem dem extrem wichtigen Auswärtssieg bei in Menden vor zwei Wochen schöpft die Mannschaft von Trainer Lars Hepp Hoffnung. Der Vorsprung auf einen Abstiegsplatz beträgt vor dem Heimspiel am Samstag (18 Uhr) gegen LiT Tribe Germania aus Minden immerhin drei Punkte.