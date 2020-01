Basketball : Schütter träumt vom BBZ-Aufstieg

Spielt seit ihrer Kindheit Basketball: Opladens Leonie Schütter. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Opladen Die 22-jährige Opladenerin ist die herausragende Kraft beim Basketball-Zweitligisten.

Von Lars Hepp

Die Basketballerinnen des BBZ Opladen haben einen Lauf. Derzeit ist die Mannschaft von Trainerin Grit Schneider klar Auf Kurs in Richtung Play-offs. Großen Anteil am Höhenflug des Zweitligisten hat die 22-jährige Flügelspielerin Leonie Schütter. Sie war auch am vergangenen Wochenende bei der Derby-Niederlage gegen die TG Neuss Tigers mit 25 Punkten die mit Abstand beste Werferin im Opladener Team. „Leonie ist für den Verein sportlich wie menschlich ein absoluter Glücksgriff. Für ihr Alter ist sie erstaunlich weit und ist nicht umsonst schon Kapitän der Mannschaft“, betont Schneider.

Schon seit fünf Jahren schnürt Schütter ihre Schuhe für das BBZ. Beim TB Wülfrath lernte die Studentin für Soziale Arbeit das Einmaleins des Basketballs, von dort aus ging es zu den Phönix-Ladies nach Hagen. Im Südwestfälischen sammelte sie bereits mit 16 Jahren Erfahrungen in der zweiten Bundesliga – und dort wurde Schneiders Vorgängerin Birgit Kunel auf sie aufmerksam. „Dann ging alles ganz schnell, zumal sich Hagen auch in der zweiten Liga nicht halten konnte. Ich bin total froh, in Opladen gelandet zu sein“, sagt Schütter.

Zunächst spielte sie noch parallel für die Opladener Regionalliga-Reserve, doch inzwischen ist Schütter nur noch für das Bundesliga-Team im Einsatz. „Sie hat den Mannschaftsgedanken total verinnerlicht. Das ist ein unschätzbarer Vorteil. Außerdem verstehen wir uns mittlerweile blind: Leonie weiß immer sofort, was ich von ihr möchte“, betont die Trainerin. Sie sieht sich durch die Leistungen Schütters darin bestätigt, verstärkt auf deutsche Spielerinnen zu setzen.