Volleyball : Die TSV-Serie reißt in Berlin

Sarah Overländer (mitte) bot tolle Angriffsschläge, aber Bayers Volleyballerinnen verloren – auch, weil es bei der erkälteten Overländer ab dem dritten Satz nicht mehr weiterging. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Bayers Volleyballerinnen unterliegen bei RPB Berlin 1:3 und verpassen damit in der Zweiten Liga einen perfekten Januar. Die Chance, die Tabellenspitze anzugreifen, haben sie aber mit den kommenden drei Heimspielen in Folge, denn in der Ostermann-Arena sind sie in dieser Saison noch ungeschlagen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Thomas Rademacher

Mit dem Schwung von vier Siegen in Folge waren die Volleyballerinnen des TSV Bayer 04 Leverkusen nach Berlin gefahren. Ein fünfter Erfolg hätte einen makellosen Januar perfekt gemacht. Doch auswärts hatte der Zweitligist – wie in dieser Saison schon häufiger – das Nachsehen. RPB Berlin gewann das umkämpfte Duell 3:1 (25:19, 25:23, 20:25, 25:21).

Ausgeruht waren die Leverkusenerinnen in die Partie gegangen. „Wir waren sehr gut vorbereitet, die Halle war modern und toll ausgestattet“, betonte Trainer Tigin Yaglioglu. Doch es gab ein Manko: „Es war wirklich eiskalt.“ Trotzdem brauchten die Gäste nicht lange, um sich an die Bedingungen in der Sporthalle am Anton-Saefkow-Platz zu gewöhnen. Kapitänin Anna Hoja fehlte krankheitsbedingt, Alexa Kaminski war aufgrund einer Fingerverletzung nicht einsatzbereit, doch trotzdem ging Bayer schnell in Führung. „Leider haben wir den Satz aufgrund zu vieler Fehler noch aus der Hand gegeben“, haderte der Bayer-Coach.

Info TSV Bayer 04 ist derzeit Fünfter der Zweiten Liga 2. Bundesliga, Nord, Frauen 1. Stralsunder Wildcats⇥15 Spiele/ 38 Punkte 2. BBSC Berlin⇥15/30 3. DSHS Köln⇥16/30 4. Volleys Borken⇥15/28 5. TSV Bayer 04⇥15/27 6. SV BW Dingden⇥15/24 7. SCU Emlichheim⇥14/20 8. VfL Oythe⇥15/19 9. VC Essen⇥16/19 10. SV Bas Laer⇥15/19 11. RPB Berlin⇥15/18 12. BSV Ostbevern⇥15/15 13. VCO Berlin⇥15/7* ⇥*(außer Konkurrenz)

In den zweiten Durchgang starteten die Leverkusenerinnen erneut besser als ihre Gegnerinnen. Laurine Vinkesteijn, Sarah Overländer und Charlotta Werscheck besorgten mit tollen Angriffsschlägen einen Vorsprung, der allerdings erneut ein wenig dahinschmolz. „Diesmal aber wurden wir ein paar Mal brutal benachteiligt“, stellte Yaglioglu klar. „Das haben auch die gegnerischen Trainer so gesehen – nur die Schiedsrichter eben nicht.“ Stein des Anstoßes waren diverse Leverkusener Angriffsbälle, die außerhalb des Feldes gelandet sein sollen. So ging der Satz noch 23:25 verloren.

In der Folge legten die Gäste auch ohne Sarah Overländer, die erkältet ausfiel, noch eine Schippe drauf. Sie schlugen hervorragend auf, gingen hoch in Führung und gaben diese nicht mehr aus der Hand. Die Chance, das Spiel zu kippen, war da. Aber im vierten Satz geriet der TSV zum ersten Mal von Anfang an in Rückstand. „Den haben wir auch nicht mehr aufgeholt, so dass wir eine Niederlage kassiert haben, die richtig weh tut“, meinte Yaglioglu, der sich vor allem eine bessere Leistung in der Annahme erhofft hatte. „Wir haben den Ball nicht so gut im Spiel gehalten wie in den vorigen Spielen. Dazu hat sich jeder zwei, drei unnötige Fehler geleistet.“