Fußball-Landesliga : SV Schlebusch will Spitzenposition in Köln verteidigen

SV Schlebusch will Spitzenposition in Köln verteidigen

Leverkusen In der Fußball-Landesliga ist der SVS beim FC Viktoria Köln II gefordert. Nur mit einem Sieg bleibt das Müller-Team sicher Erster.

Fußball, Landesliga: Viktoria Köln II – SV Schlebusch. Vor der nächsten schweren Prüfung stehen die Schlebuscher Fußballer an diesem Wochenende. Am Sonntag (13.30 Uhr) ist der Spitzenreiter zu Gast beim Tabellenfünften in Köln. Derzeit sind die beiden Mannschaften durch sechs Punkte voneinander getrennt. „Das ist wieder ein Top-Spiel, der Gegner hat die letzten sechs Partien nicht verloren“, sagt Schlebuschs Trainer Stefan Müller – und verweist auf die Vorzüge der von Özkan Turp trainierter Kölner Drittliga-Reserve.