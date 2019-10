Fußball-Kreisliga B : SC Leichlingen trifft nach der Halbzeit nach Belieben

Rhein-Wupper Trotz eines Sieges mit sechs Toren Vorsprung im Derby gegen den ESV Opladen war Tobias Jakobs, sportlicher Leiter beim B-Ligisten, nicht wirklich zufrieden mit der spielerischen Leistung.

Fußball-Kreisliga B Solingen: SC Leichlingen – ESV SW 1928 Opladen 8:2 (2:2). Dank einer Leistungssteigerung im zweiten Spielabschnitt entschieden die Leichlinger Fußballer des Derby gegen Opladen deutlich für sich – und klettern damit auf den dritten Tabellenrang. „Dennoch war die spielerische Leistung alles andere als berauschend“, erklärte Tobias Jakobs, sportlicher Leiter des SCL. Schon nach zwei Minuten gingen die Opladener durch den Treffer von Julian Engelen in Führung. Praktisch im Gegenzug war Dardan Iseni für den Ausgleich verantwortlich. Nico Poestges (10.) brachte wieder das ESV-Team nach vorne, ehe Florian Schneider nach etwas mehr als einer halben Stunde zum 2:2 traf. Besnik Maqastena (62.), Iseni (70.), Jan-Lucas Zimmermann (87.) sowie ein lupenreiner Hattrick von Max Josef Siepker zwischen der 73. und 85. Minute sorgten für den Kantersieg.

DV Solingen III – BV Bergisch Neukirchen II 3:8 (1:2). Das wichtige Auswärtsduell beim Abstiegskandidaten in Solingen entschied die Neukirchener Zweitvertretung dank einer starken Angriffsleistung klar zu ihren Gunsten. Sebastian Brand (10./87.), Onur Görur (22.), Chidi Bäcker (50./56./80.) sowie Stefan Broich (74.) und Joos Sandtner (88.) trafen für die Gäste, die sich somit wieder in Richtung Mittelfeld orientieren können.

Kreisliga B Köln Staffel 2: TuS Stammheim – SC Hitdorf II 4:0 (2:0). Beim Aufstiegskandidaten in Stammheim war die Hitdorfer Reserve ohne Chance. Nach dem frühen Rückstand (7.) verlief das Duell zwar rund eine halbe Stunde recht ausgeglichen, doch nach dem 2:0 für die Platzherren war das Aufeinandertreffen frühzeitig entschieden.

Dünnwalder SC – SV Bergfried Leverkusen II 4:0 (0:0). Beim Tabellennachbarn in Dünnwald zeigten die Leverkusener zwei Gesichter. Die erste Halbzeit verlief zwar noch recht offen, doch nach dem Seitenwechsel hatten die Gäste nichts mehr entgegenzusetzen und kassierten eine deutliche Niederlage.

SV Gremberg-Humboldt – SSV Leverkusen-Alkenrath 0:2 (0:1). Wichtige Punkte auf dem Weg zu einer guten Mittelfeldplatzierung fuhren die Alkenrather am Wochenende ein. Nico Schell brachte die Gäste in der 44. Minute in Front, eine Viertelstunde vor dem Abpfiff profitierten die Alkenrather von einem Eigentor des Gegners.