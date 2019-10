Erste Niederlage im fünften Spiel : Serie der Volleyballerinnen reißt beim Derby in Köln

Serie der Volleyballerinnen reißt beim Derby in Köln

Leverkusen Die Zweitliga-Volleyballerinnen des TSV Bayer 04 haben am fünften Spieltag ihre erste Niederlage kassiert. Im Lokalduell bei der DSHS Köln musste sich das Team von Trainer Tigin Yaglioglu klar geschlagen geben.

Beim 25:24 hat der TSV Bayer in Halle 22 der Deutschen Sporthochschule Köln Satzball. Es ist das erwartet umkämpfte Derby in der 2. Volleyball-Bundesliga, in dem sich Köln und Leverkusen nichts schenken. Dann haben die Domstädterinnen einen Vorteil und wollen mit einem Angriffsschlag ausgleichen. Doch Bayer passt auf, stellt den Block und von Alexa Kaminskis Händen tippt der Ball zurück ins Kölner Feld – oder doch daneben? „Ich habe mich schon gefreut“, wird Trainer Tigin Yaglioglu später sagen. Doch der Schiedsrichter gibt den Ball knapp aus. Köln behält die Nerven und gewinnt nach zwei Leverkusener Fehlern den Durchgang mit 27:25 und wenig später auch das Match 3:0.