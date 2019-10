Vertrag bis 2021 : LTV-Torhüter David Ferne bleibt dem Klub erhalten

Leichlingen Der Handball-Drittligist aus Leichlingen hat den Vertrag mit seinem Schlussmann und Publikumsliebling David Ferne bis 2021 verlängert. Am Samstagabend treten Ferne und seine Mannschaft beim TuS Volmetal an.

Vor dem Kellerduell beim TuS Volmetal vermeldete der Leichlinger TV positive Nachrichten: Der Handball-Drittligist verlängerte den Vertrag mit Torhüter David Ferne bis 2021. Der neue Kontrakt des 25-Jährigen beinhaltet zudem eine Option für eine weitere Saison. Der LTV plant also prinzipiell für zwei weitere Spielzeiten mit Ferne. „Er hat sich zu einem Leistungsträger entwickelt, ist absoluter Publikumsliebling und identifiziert sich mit dem Leichlinger TV“, ließ das Management um Thomas Bäckmann und Ingo Jacobi mitteilen.

Ferne, im Sommer 2018 von der SG Ratingen und mit einem Vertrag bis Saisonende ausgestattet an die Wupper gewechselt, bildet gemeinsam mit Linus Mathes das überzeugende LTV-Gespann zwischen den Pfosten. „Ich bin mir sicher, dass wir erst am Anfang unserer Entwicklung stehen und am Ende der Spielzeit auch die Klasse halten werden. Dazu möchte ich meinen Teil beitragen“, sagte Ferne.