Fußball-Landesliga Mittelrhein : SV Schlebusch fertigt SG Worringen ab und bleibt auf Platz eins

Leverkusen Die Erfolgswelle der Mannschaft von Trainer Stefan Müller rollt weiter. Joschua Hauschke feiert nach neun Monaten Verletzungspause sein Comeback.

Fußball-Landesliga: SV Schlebusch – SG Köln-Worringen 4:0 (1:0). Im Moment ist es schwer vorstellbar, was die Fußballer des SV Schlebusch aus der Erfolgsspur bringen könnte. Am Sonntagnachmittag setzte sich die Mannschaft von Trainer Stefan Müller zu Hause gegen den abstiegsbedrohten Kontrahenten aus Worringen deutlich mit 4:0 durch. „Bei uns läuft es derzeit einfach rund. Die Jungs erledigen Woche für Woche ihre Hausaufgaben sehr souverän. Jetzt bereiten wir uns in aller Ruhe auf den nächsten Gegner vor“, sagte Müller.