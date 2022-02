Fußball : Kreisliga A: Rhenania kassiert 0:9-Abfuhr beim Spitzenreiter

Niklas Heimes (am Ball) erzielte den Erkrather Siegtreffer. Foto: Achim Blazy (abz)

SV Hilden-Ost fehlt im Abstiegskampf das notwendige Glück. SSV Erkrath nimmt mit Sieg über die SC West-Reserve Revanche für die Hinspielniederlage.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Elmar Rump

SC Rhenania Hochdahl – SG Benrath-Hassels 0:9 (0:5). Die Benrather wurden ihrer Favoritenrolle von Beginn an gerecht. Durch den Doppelschlag (6., 8.) unterstrich der neue Tabellenführer in der Fußball-Kreisliga A Düsseldorf gleich einmal seine Ambitionen. Die durch die jüngste Niederlagenserie ohnehin angeschlagenen Hochdahler fanden in der Folge kaum ins Spiel. Die Gäste dominierten die Partie, lagen bereits zur Halbzeitpause deutlich vorne.

„Benrath war spielerisch klar die bessere Mannschaft. Nur, dass wir uns gegen die drohende Niederlage nicht energischer gewehrt haben, hat mich geärgert. Allerdings sind die Benrather auch kein Gegner, an dem wir uns messen müssen“, urteilte SCR-Trainer Julian Ramos-Lucas nach der Pleite. Während die Gäste souverän ihre Aufgabe erledigten, erspielten sich die Hochdahler während der gesamten 90 Minuten nicht eine nennenswerte Torchance.

SC Rhenania Hochdahl: Hybel (46. Hennes) – Kolaric (56. Alija), Koch (70. Holewa), N. Paul (25. Wegmann), Mickeler-Garcia, Hajjam, Tran, Bochnia, Brumby, A. Ramos-Lucas (46. Schwarzer), Seeberger.

TuSA 06 Düsseldorf – SV Hilden-Ost 2:1 (1:0). Das passte irgendwie zusammen. Wenn du in der Tabelle oben stehst, hast du auch das nötige Quäntchen Glück. Nur fünf Minuten fehlten der Mannschaft von Trainer Bartek Pawliczek an einer Überraschung. Das Schlusslicht machte es dem favorisierten Tabellendritten so schwer wie möglich, ehe Jonathan Seaman das späte Siegtor gelang. „Wir hätten den einen Punkt durchaus verdient gehabt. Wir waren gut drauf. Schade, dass wir kurz vor Schluss nicht so ganz bei der Sache waren. Der Gegner hat zwar in der zweiten Halbzeit mächtig Druck gemacht, aber mit etwas mehr Glück hätten wir den einen Punkt mitnehmen können,“ fasste nach dem Abpfiff SVO‑Trainer Pawliczek zusammen.

Bereits der Führungstreffer der Gastgeber fiel zu einem aus Hildener Sicht ungünstigen Zeitpunkt. Es lief in der ersten Halbzeit bereits die Nachspielzeit, als Jan Phillip Eckhardt die Gastgeber in Führung brachte. Dadurch ließen sich die Hildener aber nur wenig beeindrucken. Gürkan Gülten glich nach der Flanke von Tamer Sürmeli aus und mit ein wenig mehr Glück hätten die Oststädter das Remis über die Zeit gerettet. In der Folge hätte Moahmmed Nasseri die Gäste sogar in Führung bringen können, wurde aber in aussichtsreicher Position (78.) gerade noch abgeblockt.

SV Hilden-Ost: Azizi – Kaya (70. Rodrigues Benavides), Solmaz, Wallmeier, Kozlowski (57. P. Lange), Sürmeli, Bozkurt, Simsek, Barry (78. Kosel), Nasseri, G. Gülten.

SSV Erkrath – SC Düsseldorf-West II 1:0 (0:0). Niklas Heimes erzielte in der 57. Minute das Tor des Tages und wurde damit zum Matchwinner für die Erkrather. Unter dem Strich war es ein verdienter Sieg der Elf von Trainer Daniel Hummler, die bereits vor der Pause durch Torschütze Heimes zwei gute Möglichkeiten verpasste. Dazu scheiterte Darius Paul einmal (11.) am gegnerischen Schlussmann. Den Vorsprung brachten die Erkrather dann ohne Probleme über die Zeit.

„Das war eine gute Vorstellung unserer Mannschaft, die aufgrund der Torchancen deutlicher hätte gewinnen können. Aber auch so haben wir uns nach der deutlichen 1:4-Niederlage im Hinspiel rehabilitiert und drei wichtige Punkte eingefahren“, fasste Trainer Hummler zusammen.