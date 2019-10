Fußball-Bezirksliga Mittelrhein : Michael Kunz sieht in Sieg des FCL einen „Meilenstein“

Leverkusen Der Fußball-Bezirksligist aus Leverkusen gewinnt beim Spitzenreiter SV Eintracht-Hohkeppel und macht die Liga wieder spannend.

Fußball-Bezirksliga: SV Eintracht Hohkeppel – FC Leverkusen 3:4 (2:1). Von einem „Meilenstein“ sprach Klubchef und Interimstrainer Michael Kunz am Sonntagabend nach dem Sieg im Spitzenspiel. Beim Tabellenführer in Lindlar lieferten die Leverkusener Fußballer eine starke Leistung ab und machten damit das Meisterschaftsrennen wieder spannend. Bis auf drei Punkte haben die FCL-Kicker nun den Rückstand auf den Primus verkürzt und gehen mit viel Rückenwind in die kommenden Aufgaben. „Dass wir dazu in der Lage sind, war mir klar. Jetzt gilt es, diese Form zu konservieren“, betonte Kunz nach einer abwechslungsreichen Partie.