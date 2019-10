Sieg in Karlsruhe : Die Giants können auch auswärts gewinnen

Sieg in Karlsruhe

Leverkusen Mit 92:81 setzen sich Leverkusens Zweitliga-Basketballer bei den Karlsruhe Lions durch und stehen damit erstmalig in dieser ProA-Saison mit einer positiven Bilanz da – sehr zur Freude von Coach Hansi Gnad.

Vier Siege, drei Niederlagen – „Das hätte ich vor Saisonbeginn natürlich sofort unterschrieben“, sagte Giants-Coach Hansi Gnad nach dem siebten Spieltag in der ProA. An diesem hat sich der Leverkusener Basketball-Zweitligist erneut gesteigert. Die Mannschaft gewann bei den Karlsruhe Lions nicht nur zum ersten Mal auswärts, sie bestach auch mit der Stärke, die das Team in der vergangenen Saison ausgemacht hat: die Breite des Kaders.