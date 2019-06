Bezirksliga Mittelrhein : Schlebusch spielt in Köln nur eine Halbzeit gut mit

Leverkusen Nach einer Viertelstunde steht es 0:3 gegen die Gäste aus Schlebusch, aber dann rappelt sich das Team von Trainer Stefan Müller zumindest für ordentliche zweite 45 Minuten auf.

Fußball-Landesliga: S.C. Fortuna Köln II – SV Schlebusch 4:1 (3:0). Die Fußballer des SVS haben sich mit einer Niederlage in die Sommerpause verabschiedet. Zum Abschluss musste sich die Mannschaft vom Bühl beim künftigen Mittelrheinligisten in Köln geschlagen geben und verpasste damit ein Erfolgserlebnis am Saisonende. „Immerhin haben wir noch eine ordentliche zweite Halbzeit hinbekommen und uns damit den Umständen entsprechend vernünftig verabschiedet“, erklärte Trainer Stefan Müller. Aufgrund der anhaltenden personellen Schieflage und dauerhaften Abwehrschwächen konnte sein Team letztlich nicht an die starken Ergebnisse aus der Hinrunde anknüpfen.