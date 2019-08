Heimspiel gegen Spich : SVS trifft auf erfahrenen Liga-Neuling

Leverkusen Die Landesliga-Fußballer aus Schlebusch empfangen im ersten Saisonheimspiel Aufsteiger 1. FC Spich.

Fußball, Landesliga: SV Schlebusch – 1. FC Spich. Der Auftakt in die neue Spielzeit ist den Fußballern aus Schlebusch geglückt. Am ersten Spieltag setzte sich der Landesligist mit 3:1 beim FV Bad Honnef durch. Nun sollen bei der Heimpremiere die nächsten drei Punkte folgen. Trainer Stefan Müller erwartet jedoch eine anspruchsvolle Aufgabe. „Es wird keinesfalls einfach. Ich kann nur davor warnen, diesen Gegner auf die leichte Schulter zu nehmen“, sagt der Coach des SVS.

Was seine Schützlinge und ihn bei der Partie am Sonntag (15.15 Uhr) genau erwartet, ist schwer vorherzusehen. Schließlich hat sich der Kontrahent aus Spich erst in diesem Sommer für die Liga qualifiziert. Als klarer Abstiegskandidat wird der Neuling jedoch nicht gehandelt. „Die Spicher verfügen über eine erfahrene Truppe. Wir werden alles investieren müssen, um die Punkte bei uns zu behalten“, betont der Coach. „Aber wir freuen uns auf diese Herausforderung.“ Zum Start in die Spielzeit überraschte Spich mit einem 1:0-Erfolg bei der Drittliga-Reserve des FC Viktoria Köln.